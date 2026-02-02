チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世（90）が1日（日本時間2日）に米ロサンゼルスで1日に開かれたグラミー賞で、「メディテーションズダライ・ラマ法王の考察」で最優秀オーディオブック、ナレーション、ストーリーテリング・レコーディング賞を受賞した。授賞式には姿を見せなかったが、「平和や思いやり、環境への配慮、人類の結束への理解が人類全体の幸福に不可欠だと信じている。受賞がこうしたメッセージをより広く伝