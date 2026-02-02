年収の壁と聞くと、パートやアルバイトが働く時間を調整するための基準というイメージを持つ人が多いかもしれません。実際に、税金や社会保険料の個人負担が発生する目安として、年収の壁が取り上げられることがほとんどでした。 しかし、2025年12月に取りまとめられた「2026年度与党税制改正大綱」における年収の壁178万円への引き上げは、会社員などでも減税となる可能性があることが注目されています。