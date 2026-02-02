賃貸や持ち家に比べ、実家暮らしは住居費がかからず経済的です。実家暮らしを続けていると、退職金と年金で老後も何とかなると考える人もいるかもしれません。 しかし、そんな暮らしに落とし穴はないのでしょうか？ 本記事では、実家に暮らし、貯蓄ゼロで年収600万円、退職金は2000万円見込みの50歳独身会社員を想定し、老後の経済的リスクを考えます。リスクへの対策も紹介しますので、参考にしてください。 老後も