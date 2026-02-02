老後資金を増やす目的で、退職金を投資に回すことを検討している人もいるでしょう。投資運用する商品の中には、退職金優遇プランとして特別金利が設定されるケースがあります。しかし、リスクはないのでしょうか。 本記事では、退職金の運用方法や退職金優遇プランの概要・リスクの有無などを解説します。 退職金を受け取った人の半分近くが「運用に回す」というデータも アドバイザーナビ株式会