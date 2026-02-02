積雪が少ない都内であっても、凍結した道路をノーマルタイヤで走行することは、法令違反となる可能性があります。とはいえ、20万円以上の高性能モデルの購入は、家計への負担が大きく悩みどころでしょう。 本記事では、スタッドレスタイヤが持つ機能と高性能モデルの必要性、履き替え時期について解説していきます。 スタッドレスタイヤとノーマルタイヤの違い 冬用タイヤといえば、かつてはタイヤに金