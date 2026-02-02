【モデルプレス＝2026/02/02】歌手の工藤静香が2月1日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を公開した。【写真】キムタクの55歳妻「栄養たっぷり」冷凍庫保存していたスープストック使用の時短メニュー◆工藤静香、ヘルシーな手料理の数々披露工藤は「漬けてある野菜が切れたので、グリル野菜」と書き出し、にんじんやれんこんなどを使ったグリル野菜の写真を投稿。「にんじんやきのこ、バラバラしない野菜などはビニール袋の中