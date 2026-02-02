元韓国代表MFのキ・ソンヨンが「小学生時代に性的被害を受けた」と主張した人物らを相手取り起こした損害賠償請求訴訟について、控訴審（2審）の初回期日が2026年3月に開かれる見通しとなった。現地メディア『聯合ニュース』などが報じている。【写真】キ・ソンヨンの妻は『いいとも』出演の美人女優報道によると、ソウル高裁民事13部は2026年3月20日、キ・ソンヨン側が提起した損害賠償訴訟の控訴審（2審）第1回弁論期日を開く予