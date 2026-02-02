ZEROBASEONEが、2年6カ月にわたる活動の歩みを凝縮した新アルバムを披露する。ZEROBASEONEは本日（2日）18時、各種音楽配信サイトを通じて、スペシャル・リミテッド・アルバム『RE-FLOW』をリリースする。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」『RE-FLOW』は、2023年7月のデビュー以来、ひたむきに走り続けてきたZEROBASEONEが、音楽を通して時間の積み重ねの中で生まれた感情や瞬間を描いたアルバムだ。各楽曲の物