ローソンは2月2日から、全国の店舗で人気企画「盛りすぎチャレンジ」第2週をスタートしている。2月2日は「盛りすぎ！塩焼そば」「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」の2品が登場。続く2月3日には、「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」など計8品を発売する。「盛りすぎチャレンジ」は、具材や重量を約50％増量しながら価格は据え置きという恒例企画。今回で7回目の実施となる。対象商品はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となる