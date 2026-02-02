【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！】 2月2日20時より配信予定 BANDAI SPIRITSは、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のプラモデル商品化を発表した。 1月30日より上映開始された「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するモビルスーツがガンプラとして展開。劇中では「クスィーガンダム」や「ペーネ