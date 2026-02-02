英国の大手バイオ・医薬品企業のアストラゼネカはこのほど、2030年までに中国へ150億ドルを投資し、医薬品の生産と研究開発の規模を拡大すると発表しました。これはスターマー英首相が中国訪問中に発表した協力協定のうち、最大規模のものです。英米関係が緊迫した情勢に陥る中、英国は中国との連携強化を図っています。アストラゼネカはこの投資について、スターマー首相の発言を引用し、英国にとってプラスだと述べています。ス