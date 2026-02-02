言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、世界各国の料理名や表情の呼び方など、さまざまな言葉を集めました。カタカナ語と日本語の組み合わせに注目して、空欄を埋めてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□るぐち□□ーじょえり□□かく□□ぽきヒント：ニンニクとオイルで煮込むスペイン料理とは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あ