昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾り、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍した田中聡が加入後初アシストを記録した。現地２月１日に開催されたブンデスリーガ２部の第20節で、デュッセルドルフがパーダーボルンとホームで対戦。２−１で勝利した。田中が先発したデュッセルドルフは、１点ビハインドの63分にアペルカンプ真大のゴールで追いつく。さらに83分には田中がアペルカンプとのワンツーで