2026年の世界経済見通し「2025年と同程度の水準で堅調に推移」 IMF（国際通貨基金）が公表している「世界経済見通し（World Economic Outlook）」によると、2026年の世界経済成長率は2025年と同程度の水準で堅調に推移する見通しとなっています。【図表1】世界経済見通し（GDP前年比、％） 出所：IMFよりマネックス証券作成 米国経済の成長率は上方修正 地域別に見ると、米国経済は個人消費と設備投資の底堅さを背景に成長率が