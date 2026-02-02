1日、天草市沖で無人で漂流している漁船が見つかりました。長崎県の男性1人と連絡がとれていません。漁船が見つかったのは、天草市天草町の高浜港からおよそ20キロ西の沖合です。熊本海上保安部によりますと1日午後0時45分頃、貨物船の乗組員から「無人漂流漁船を発見た」と通報がありました。漂流していたのは全長約7メートルの小型漁船で、船には携帯電話が残されていたものの人は乗っていなかったということです。乗船し