巨人の新外国人・ボビー・ダルベック内野手が2日、初めて屋外フリー打撃を実施。13本の柵越えを披露するなど、驚愕パワーを見せつけた。ダルベックは8スイング目に1本目の柵越えを放つと、その後も快音を連発。バックスクリーンや左中間深くへ放り込む場面もあった。打撃練習中には阿部監督と言葉を交わす場面もあった。