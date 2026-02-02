昨年１０月１９日から先月３日まで開催された、浜田雅功展「空を横切る飛行雲」のグッズが、「雑貨はまだオンラインショプとし」で２日からオンライン販売することが決定した。浜田描き下ろし作品を使用した「ふかふかもふもふ飛行機クッション」や「アートＴシャツ」に加え、人気ストリートブランド「ＳＡＰＥｕｒ」とのコラボ商品などの発売が決定。さらに、同展のすべてを網羅した豪華装丁の公式図録など多彩なラインナップ