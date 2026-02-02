巨人のボビー・ダルベック内野手が２日、来日初の屋外フリー打撃を行い、５６スイングでサク越え１３発と驚異的なパワーを見せつけた。８、９スイング目にいきなり２連発をたたき込むと、両翼１００メートルのサンマリンスタジアムで特大弾を次々に放り込んだ。バックスクリーン左の上段へ推定１３０メートル弾を放つなど、メジャー通算４７本塁打のパワーをまざまざと見せつけた。岡本のメジャー移籍で中軸候補と期待される