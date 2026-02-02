５人組グループ・ＡＣＥｅｓの浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我が２日、都内で行われた不二家「ＳｍｉｌｅＳｗｉｔｃｈ」のブランドキャラクター発表会に出席した。ＡＣＥｅｓは不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「ＳｍｉｌｅＳｗｉｔｃｈ」のブランドキャラクターに就任。７日から放送される新ＣＭ「不二家ルックおいしい、はじめまして。」篇、