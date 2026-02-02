顔見知りの男性の頭部を農機具の柄で殴るなどしてけがをさせ、脅迫した疑いで与論町の畜産業の男が逮捕されました。 傷害と脅迫の疑いで逮捕されたのは、与論町立長の畜産業の男(67)です。 沖永良部警察署によりますと、男は、先月10日の午後5時前、与論町内の畑で、40代の男性の頭や肩などを農機具の柄で殴り、4週間の治療を必要とするけがをさせた疑いです。 さらに男は、男性に「お前、子どもがどうなっても知らないからな」