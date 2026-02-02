【天気下り坂】雷雨に注意 九州北部地方では、２日（月）夕方から３日（火）未明にかけて上空約１５００メートルに氷点下９℃以下の強い寒気が、九州南部地方には氷点下６℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。 大気の状態が非常に不安定となり、雷雲が発生し雨が降るでしょう、標高の高い所では、「雪」に変わる見込みです。 、９日（月）までのを画像で掲載しています。【気圧の谷 南下】寒気を運んでくる 日本海