米株価指数先物時間外取引ダウ400ドル超安 東京時間13:13現在 ダウ平均先物MAR 26月限48593.00（-415.00-0.85%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6876.75（-89.00-1.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25241.25（-428.75-1.67%）