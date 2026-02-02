【新華社東京2月2日】東京で1月31日夜、全日本華僑華人社団連合会による新春イベント「春節聯歓晩会」が開かれた。華僑・華人や日本の友人ら千人余りが集まり、熱気と温かさに包まれた雰囲気の中で、午（うま）年の春節（旧正月）の到来を迎える喜びを分かち合った。（記者/楊智翔、李子越）