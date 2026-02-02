大分県日田市の飲食店でノロウイルスによる集団食中毒が起きました。 食事をした客13人が症状を訴えていて、県は店に対し、2日までの2日間営業停止命令を出しました。 食中毒が発生したのは日田市隈の飲食店「虎ノ助」です。県によりますと、1月25日の夜に店で食事をした4グループの15人の客のうち29歳から61歳までの13人に嘔吐や下痢などの症状が出て、検査の結果、ノロウイルスが検出されました。重症者はおらず、今は全