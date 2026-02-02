自転車の交通違反に反則金が科される青切符が4月から導入されるのを前に大分県大分市で街頭啓発活動が行われました。 街頭啓発活動 4月から始まる青切符の制度は、16歳以上が対象で自動車やバイクと同様に自転車の交通違反でも反則金が科されます。 反則金はながらスマホが1万2000円、信号無視が6000円などで反則金を納めれば刑事罰は免れるということです。 街頭啓発活動 JR大分駅前では2日朝