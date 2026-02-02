お笑い芸人のバカリズム（50）が1日深夜に放送されたフジテレビ「バカリゲム」（日曜深夜2・00）に出演。ゲストのタレント朝日奈央（31）のSNSについて語った。アイドルグループ「アイドリング!!!」に朝日が所属していた頃から親交のあるバカリズム。朝日のXとインスタグラムを見て、明確な違いがあることに気付き「番組で共演した時に写真撮ったりするじゃないですか。俺とか野呂佳代とか。Xにしか載せない。インスタには、お