水路に転落していた８０歳代の高齢女性を救い出したとして、熊本県警熊本南署は１月２９日、インドネシア人の女性５人に署長感謝状を贈った。５人は農業技能実習生として、熊本市南区の野菜選果場で勤務。一緒に帰宅中だった同１５日夜、同区の水路（深さ約１メートル）に転落していた高齢女性を抱え上げて救助し、寒さをしのぐための帽子や手袋を貸して１１０番したという。高波進治署長から感謝状を受け取ったニラ・ヌル・