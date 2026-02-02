DeNAの入江大生投手（27）が、今季から先発に転向することが決まった。昨季は主にクローザーとして50試合に登板して3勝3敗22セーブ、防御率3・15という成績を残した。ジャクソンとケイという先発陣の柱が昨季限りで退団し、ローテーションの再構築が急務となっている中、首脳陣は入江を先発に転向させることを決断した。入江はこの日、今キャンプで初めてブルペン入り。カーブやスライダーなどを織り交ぜながら約70球を投げ