千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。2月1日（日）の同番組では、みなみかわの個人事務所に“まさかの俳優”が入る可能性が明かされる場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人たちをタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。相談者にはみなみかわが登場し、投資家・テスタ氏に続き、自身の個人事務所にもう