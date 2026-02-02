2月1日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1リーグ戦第21節GAME2の13試合が開催された。 大混戦の順位争いが続く東地区は、首位に立ったレバンガ北海道がホームで越谷アルファーズと対戦。今シーズンはここまでホームで13勝1敗と圧倒的な強さを見せる北海道だったが、この日は一進一退の攻防が続く接戦に持ち込まれる。それでも試合最終局面に富永啓生の