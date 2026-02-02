ポートランド・トレイルブレイザーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年2月2日（月）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 111 - 130 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対クリーブランド・キャバリアーズがモダ・センター（Portland）