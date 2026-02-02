BE:FIRSTのJUNONとRYUHEIが女性誌『ELLE Japan』（エルジャポン）2026年3月号（1月28日発売）に登場。雑誌公式Xでツーショットを披露している。 【写真】BE:FIRSTリュウヘイ＆ジュノンの大人っぽいツーショットなど①② ■寄り添う穏やかな雰囲気や輝く美肌の透明感にも注目 JUNON（ジュノン）とRYUHEI（リュウヘイ）は、「今年実践・達成したいこと」を語る特集に登場。ポストでは、この特集に登場する