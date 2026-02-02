フリーアナウンサー・有働由美子が、レシピ本を刊行することが決まった。MBSテレビのレギュラー番組『おしゃべり小料理ゆみこ』（月1回土曜後4：00※関西ローカル）の料理をまとめた『女将 有働由美子のおつまみレシピ帖』（ワニブックス）で、3月18日に全国書店などで発売される。【写真】リアルな小料理屋セット…“女将”有働由美子が和装でアピール『おしゃべり小料理ゆみこ』は、有働が小料理屋の女将となり、お客様