今月8日に投票が行われる衆議院選挙に向け2日、候補者や政党の公約などを紹介した選挙公報が発送されました。熊本市中央区にある熊本日日新聞社では衆院選の小選挙区と比例代表の公報のほか最高裁判所裁判官の審査公報、それぞれ83万9900部が発送されました。選挙公報には候補者の経歴や公約、政党の公約などが掲載されていて遅くとも今月6日までに県内の各家庭に届けられるということです。■県選挙管理員会森愛美子総括書記「