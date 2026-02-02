ニックス戦でプレーするレーカーズの八村（右）＝ニューヨーク（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは1日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ニューヨークでのニックス戦に途中出場して29分プレーし、2戦連続2桁となる11得点、3リバウンドだった。チームは100―112で敗れ、29勝19敗。