俳優の大森南朋（53）が1日、自身のインスタグラムを更新。父で父である俳優で舞踏家の麿赤兒（82）との画面ショットを披露し、反響を呼んでいる。「そろそろ83歳の父親とそろそろ54歳の息子です」とつづり、親子それぞれの近影を投稿した。「親子共々よろしくお願いします」と記した。この投稿に、2万を超える「いいね！」が集まる反響。ファンからは「並べられるとやっぱ親子なんだなって実感しますね似てる」「親子で