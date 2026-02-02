ＤｅＮＡの新外国人、ショーン・レイノルズ投手が２日、沖縄・宜野湾キャンプで初のブルペン入りした。２０３センチの長身から投げ下ろす２７歳の右腕。来日前からＮＰＢのボールを使って投球練習をしており、キャンプ２日目でのブルペン入りも「スケジュール通り」と、順調な調整ぶりをアピール。捕手を座らせ、最速１４８キロの直球にカット、スライダー、スプリットなど多彩な変化球も試投。クイックモーションも披露するな