世界的人気の韓国ガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のロゼが惜しくもグラミー賞を逃した。米音楽界最高峰とされるグラミー賞の発表と授賞式が１日（日本時間２日）、ロサンゼルスで行われ、ブルーノ・マーズとコラボした「ＡＰＴ．」は最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞、Ｋ‐ＰＯＰアーティストとして史上最多の３部門ノミネートされていたが受賞はならなかった。