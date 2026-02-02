早大相撲部から大相撲の安治川部屋入りする川副楓馬（ふうま、４年）が２日、東京・新宿区にある早大で入門会見を行った。大関・安青錦の弟弟子になる川副は「大相撲入りの決断ができたのも周りの方のおかげ。相撲界は学生生活とは比にならないくらい覚悟が必要だった。全身全霊で臨んでいく。恩返しができるように精いっぱい頑張ります」と初々しい表情で意気込んだ。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は「安青錦と同学年。安