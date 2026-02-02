楽天からＦＡ加入した巨人・則本昂大投手（３５）が２日、宮崎キャンプ第１クール２日目に“連投”でブルペン入りした。立った捕手を相手に約２５分間、オール直球で１球１球丁寧に投げ込みながらフォームを微修正した。キャンプ初日は座った捕手相手に５５球を投じていた右腕。「体のブレ」があったと自己採点し、この日はサブグラウンドで厳しい走り込みを行ってからマウンドの傾斜へ。「昨日出た課題を潰したくて今日はブル