どんなに仲の良い友人関係でも許せない事って時にはあるのかもしれません。今回は筆者の友人A子が体験した時間にルーズな友人とのイライラエピソードをご紹介します。 ルーズ過ぎ！ 遅刻魔の友人！ 驚きの行動！！