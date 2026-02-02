筒香、ソトに加え…倉本も2軍球団で主将就任進む道を違えた3人の元DeNA戦士が、同じ年にチームの主将に就任するという“奇跡”にファンが沸いている。「同じ年にキャプテンやるの奇跡やろ」「懐かしい感じあってめっちゃ好き」とコメントが集まった。プロ野球のファーム・リーグに参入して3年目を迎えるハヤテベンチャーズは1日、公式Xに「倉本寿彦選手が、2026シーズンのキャプテンに就任いたしました！」と投稿。「チームが