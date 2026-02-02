東海地方は、今週は寒暖差が大きくなるでしょう。5日(木)から6日(金)は、一時的に暖かくなりますが、土日は再び厳しい寒さが戻り、大雪にも注意が必要となりそうです。今日2日(月)晴れている所も午後は所々で雪や雨今日2日(月)も、日本付近は冬型の気圧配置が続いています。東海地方は、一部で雪や雨が降っている程度で、飛騨北部も含め広く晴れています。午後は、気圧の谷が西から近づき、今夜、通過する見込みです。東海地方は