中央日報が2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）を控えて31日、米国のフィギュアスケート選手アリサ・リュウ（20）に書面で単独インタビューをした。リュウはミラノ五輪でコナー・マクデビッド（アイスホッケー）、ジョーダン・ストルツ（スピードスケート）と共に最高のスターに挙げられる。五輪主管放送局の米NBCがスタジオの前面に彼女の写真を掲げているのを見ても、彼女に向かう関心がどれほど大きい