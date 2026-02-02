3月20日に公開となる映画『君が最後に遺した歌』にて、モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が演じるアーティスト・Ayaneが歌う劇中歌4曲の先行配信がスタートした。【動画】ギター演奏にも注目！Ayane（生見愛瑠）「Wings」ミュージックビデオ生見が演じる遠坂綾音（Ayane）は、「発達性ディスレクシア」により文字の読み書きが困難ながらも、天性の歌唱力と作曲の才能を持つアーティスト。水嶋春人（道枝駿佑）が詩を書き、