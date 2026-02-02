タレント上沼恵美子（70）が2日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。同番組で共演するお笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ（50）の結婚のなれそめにあきれる場面があった。“出会い”についての話題になり、同局・北村真平アナウンサーが「自分から声を掛けるのは怖い」と打ち明けると、上沼は「てっちゃんはどないして、東京のあんな綺麗な奥さんを射止めたん？教えてあげて」と進言。モデルの三上