週明け２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（５万３３２２円８５銭）に比べて５００円超下落した。５万２８００円台を推移している。前週末の米ハイテク株安を受け、日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が値下がりしている。午前中は円相場での円安・ドル高進行を背景に自動車などの輸出関連株を中心に買われたが、日経平均は午後の取引でマイナス圏に転じている。