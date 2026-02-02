俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第1話（1月18日放送）が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」における8日間再生数が486万を突破。TVerでこれまでに配信された全ドラマにおける第1話の配信開始後8日間の再生数としては、歴代最高記録を更新した。株式会社TVerが2日に発表した。これまでTVerで配信した全ドラマの第1話における配信開始後8日間再生数の歴代最高記録は