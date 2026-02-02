コンセント周りを少し整えたい。でもコードは必要以上に長くしたくない。そんなときに役立つのが、短めサイズの延長コード。雷対策ができて、熱に強い素材を使った安心設計のアイテムが、ダイソーなら安く手に入ります！200円とは思えないほど機能が詰まっていて、見つけたら即買い推奨レベルの高性能アイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：延長コード 20cm 雷ガード付価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソー