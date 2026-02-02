床掃除はこまめにしているつもりでも、ホコリやゴミは想像以上に溜まるもの。薄手のフローリング用シートでは汚れ落ちがイマイチな気も…。そんな中ダイソーで気になる商品を発見！ふわふわなシートで、ゴミをしっかり絡め取ってすっきり◎10枚で300円と知ってちょっと驚きましたが、他社より断然コスパが良いですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ふわふわフローリング用シート（青、10枚）価格：￥330（税込）入り数